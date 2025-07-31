Фінансові новини
- |
- 31.07.25
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Об'єднане Мінекономіки стало найбільшим міністерством в уряді і буде націлене на 7 напрямків - Соболев
12:40 31.07.2025 |
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства стало найбільшим міністерством в українському уряді з командою близько 1500 людей, що працюватимуть за сімома головними напрямками, повідомив очільник міністерства Олексій Соболев.
"Це велика відповідальність і водночас чималий виклик, адже маємо тепер працювати як єдиний організм... Звідси також випливає і велика перевага об'єднання - рішення тепер ухвалюватимуться в одному місці, без зайвої бюрократії", - написав він на Facebook-сторінці в четвер.
Соболев наголосив, що робота міністерства буде націлена на сім напрямків: євроінтерграцію (координацію гармонізації 40% законодавства до норм ЄС - 15 з 35 переговорних розділів); розширення експортних ринків (зокрема для агропродукції); відновлення систем зрошення, особливо на півдні; розвиток природних ресурсів і надрокористування в цілому, аби забезпечити Україні місце в світових ланцюгах постачання; продовження земельної реформи; дерегуляцію та залучення приватного капіталу і інвестицій; розвиток переробки та агропродукції з доданою вартістю.
Соболев наголосив, що в об'єднаних міністерствах зараз найбільш занепокоєні кадровими змінами. У відповідь він запевнив, що в установі зацікавлені зберегти хороших фахівців, адже потрібна їхня експертиза та досвід для створення сильної команди.
Як повідомлялося, 23 липня Кабмін оприлюднив постанову щодо перейменування Міністерства економіки України на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, у переліку його повноважень міститься 570 пунктів, які викладено на 80 сторінках. В свою чергу, строк проведення ліквідації Мінагрополітики та продовольства і Мінприроди має становити не більше шести місяців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення в БЕБ
|Україна може зіткнутись з дефіцитом коштів у 2026 році через затримку реформ, – Reuters
|Уряд Німеччини схвалив бюджет на 2026 рік з 8,5 млрд євро для України
|УП дізналася, чому фракція Тимошенко підтримала законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ і САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Нафта прискорила зниження, Brent торгується на рівні $72,76 за барель
|Вантажні перевезення залізницею в Україні за пів року впали майже на 12%
|Рада збільшила на 400 млрд грн видатки держбюджету-2025 на оборону та його дефіцит на 185 млрд грн
|«Наїлись фекалій». Верховна Рада відновила незалежність НАБУ і САП
|Бюджетний законопроєкт, ухвалений у першому читанні, зняли з розгляду
|Об'єднане Мінекономіки стало найбільшим міністерством в уряді і буде націлене на 7 напрямків - Соболев
Бізнес
|YouTube почне автоматично визначати акаунти підлітків за допомогою ШІ
|Військовий космічний човник Boeing X-37B готується для випробування системи квантової навігації
|Україна може приєднатися до європейської супутникової мережі зв'язку IRIS²
|Електросамокат Bo The Turbo за $30 000 розганяється до 160 км/год
|Temu загрожує штраф до 6% від глобального обороту через порушення правил ЄС
|В Індії чоловік орендував цілий маєток, щоб удавати із себе посла фіктивних країн і виманювати гроші
|Amazon закриває ШІ-центр у Шанхаї через напруження між США і Китаєм