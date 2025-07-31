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Уряд спростив виробництво боєприпасів - Міноборони
12:33 31.07.2025 |
Кабінет міністрів України затвердив постанову № 902 від 16 липня 2025 року, якою унормував окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони в умовах воєнного стану, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
"Документ затверджує Порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур. Також внесено зміни до інших постанов для узгодження з новим Порядком. У постанові № 902 зазначено, що підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту (затвердженого постановою КМУ №763), продовжують свою діяльність. Це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться", - вказується у повідомленні.
Крім того, згідно з текстом постанови, усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше відповідно до постанови №763, продовжують свою дію на період дії нового Порядку. Виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.
"Важливе уточнення - будь-які вибухові матеріали промислового призначення (навіть мисливський порох), що використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їх обіг та використання в оборонному виробництві", - зазначається у повідомленні.
Наголошується, що постанова усунула адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів. Це дозволяє підприємствам, що мають необхідні технології та компетенції оперативно розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження.
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