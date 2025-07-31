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АНАЛІТИКА

Кабмін утворив 4 урядові комітети

 

Кабінет міністрів утворив чотири урядові комітети і визначив їх склад.

Згідно з постановою №917 від 30 липня, Кабмін утворив:

* Урядовий комітет з питань цифрової трансформації, інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, охорони здоров'я, молоді та спорту, ветеранів, національної безпеки і оборони, соціальної і промислової політики, національної єдності, азартних ігор та лотерей (голова перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров);

* Урядовий комітет з питань відновлення України, розвитку громад, територій та інфраструктури, паливно-енергетичного комплексу, реінтеграції тимчасово окупованих територій, культури та інформаційної політики (голова віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба);

* Урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, правоохоронної діяльності та правової політики (голова віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка);

* Урядовий комітет з питань економічної, фінансової, аграрної, інвестиційної, санкційної політики, координації роботи з питань організації гуманітарного розмінування, розвитку підприємництва, ефективного управління державною власністю, захисту довкілля та природних ресурсів (голова міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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