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Кабмін утворив 4 урядові комітети
Кабінет міністрів утворив чотири урядові комітети і визначив їх склад.
Згідно з постановою №917 від 30 липня, Кабмін утворив:
* Урядовий комітет з питань цифрової трансформації, інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, охорони здоров'я, молоді та спорту, ветеранів, національної безпеки і оборони, соціальної і промислової політики, національної єдності, азартних ігор та лотерей (голова перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров);
* Урядовий комітет з питань відновлення України, розвитку громад, територій та інфраструктури, паливно-енергетичного комплексу, реінтеграції тимчасово окупованих територій, культури та інформаційної політики (голова віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба);
* Урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, правоохоронної діяльності та правової політики (голова віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка);
* Урядовий комітет з питань економічної, фінансової, аграрної, інвестиційної, санкційної політики, координації роботи з питань організації гуманітарного розмінування, розвитку підприємництва, ефективного управління державною власністю, захисту довкілля та природних ресурсів (голова міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев).
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