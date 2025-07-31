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«Неможливо уявити»: Шмигаль виступив проти продажу зброї за кордон
Новий міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна не може дозволити експорт зброї, коли армія недоотримує необхідне.
Про це він заявив у інтерв'ю BBC.
Міністр оборони Денис Шмигаль вважає неприпустимим експорт озброєнь, вироблених українськими компаніями, поки не задоволені потреби ЗСУ.
"Експорт зброї - це політичне рішення. Якщо наші військові не мають достатньо зброї, її не можна відправляти за кордон", - сказав Шмигаль.
За словами міністра, уряд працює над залученням додаткових коштів, щоб викупити продукцію вітчизняних підприємств і спрямувати її на фронт.
Шмигаль зазначив, що можливі лише партнерські проєкти з іноземцями - зберігання зброї на складах союзників або взаємний обмін. Але прямий експорт, поки триває війна, він виключив.
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