Фінансові новини
- |
- 31.07.25
- |
- 00:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль: Україна близька до створення власних балістичних ракет
Україна активно працює над створенням балістичних ракет і вже дуже близька до того, щоб мати власну зброю для ударів по цілях углиб Росії, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна, оприлюдненому на сайті у середу.
За його словами, це може статися найближчим часом. "Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу", - сказав міністр.
Коментуючи питання про стан справ на фронті та чи є ознаки завершення літнього наступу росіян, Шмигаль сказав: "Станом на сьогодні - ні. Він (наступ РФ - ІФ-У) триває. Але загалом фронт стабілізований, лінія фронту стабілізована. І росіяни демонструють неспроможність зробити якихось проривних дій. А українські сили оборони завдають ворогу величезних втрат, знекровлюють його та виснажують. Нічого нового я, на жаль, не додам, оскільки все решта є доволі секретною інформацією".
Крім того, він висловився щодо експорту озброєння. "Експорт зброї - це політичне рішення, завжди і в будь-якій країні. В час війни, якщо у нашого захисника на передовій недостатньо тої або іншої зброї, неможливо її експортувати, доки ми не наповнимо наші збройні сили на 100 плюс відсотків. Якщо є надлишок виробництва - ми маємо знаходити засоби, як її профінансувати і віддати нашим збройним силам", - сказав Шмигаль.
В свою чергу журналіст зазначив, що позиція виробників інша - що вони не мають засобів, держава не закупає в них ту кількість, яку вони виробляють, і, власне, їм потрібні гроші для того, щоб виробляти більше і краще. "Для цього ми шукаємо додаткові кошти, намагаємося замовити все, що в державі може вироблятись. Але в умовах війни прямий експорт уявити неможливо", - парував Шмигаль.
"Як я вже казав, можуть бути партнерські проєкти, коли частина залишається на складах партнерів. Можливо утворювати з партнерами міцні ланцюги обміну зброєю. Але не прямий експорт", - наголосив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|УП дізналася, чому фракція Тимошенко підтримала законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ і САП
|Трамп оголосив про мито 25% у торгівлі з Індією і пов'язав це з її співпрацею з РФ
|УП: Посадовець НАБУ, якого затримала Служба безпеки, займався документуванням Тимура Міндіча
|ПриватБанк заявляє про беззаперечну перемогу в судовому процесі у Лондоні проти Коломойського та Боголюбова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|«Неможливо уявити»: Шмигаль виступив проти продажу зброї за кордон
|Шмигаль: Україна близька до створення власних балістичних ракет
|Шмигаль не має претензій до глав агенцій із закупівлі зброї та забезпечення тилу ЗСУ
|Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем'єра Качку
|Уряд схвалив законопроєкт щодо звітування деякими підприємствами про сталий розвиток
|Врожай сої в Україні може впасти на 17% після рекорду, – АПК‑Інформ
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,152% до 58,95 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 0,018% до 56,06 грн/л
Бізнес
|Amazon закриває ШІ-центр у Шанхаї через напруження між США і Китаєм
|Електромобілі Tesla отримають чипи AI6 від Samsung: сторони уклали контракт на $16,5 млрд
|ChatGPT Agent вказав, що він не робот і пройшов захист Cloudflare
|Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість
|В Японії дозволили створення людських ембріонів із стовбурових клітин
|Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
|В Києві затримали хакера, що керував одним з найбільших у світі форумів для кіберзлочинців