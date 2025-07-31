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АНАЛІТИКА

Шмигаль не має претензій до глав агенцій із закупівлі зброї та забезпечення тилу ЗСУ

23:13 30.07.2025 |

Економіка

 

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль наразі не має претензій до глави Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсена Жумаділова та в.о. очільника Державного оператору тилу (ДОТ) Андрія Созанського. Таку заяву він зробив в інтерв'ю українській службі британського BBC News.

"Коли я заходив на посаду міністра оборони, я сказав, що ми зосередимося на трьох питаннях. Перше, і ключове, - це люди. Друге - це система. Про систему ми з вами частково вже говорили - треба налагодити роботу міністерства, щоб воно працювало як годинник. І, третє, закупівлі зброї - це АОЗ, і на сьогодні воно стоїть на певних рейках. Арсен Жумаділов призначений відповідно до всіх необхідних процедур. Робота йде", - заявив чиновник.

Шмигаль заявив, що нарікань до стабільності забезпечення війська немає.

"Завжди можуть бути нюанси, може бути людський фактор десь в окремих випадках, але на 99% все працює сьогодні більш-менш відлагоджено в АОЗ і в ДОТ. Відповідно, з цього я роблю висновок, що керівник, команда, які там сьогодні працюють, рухаються в правильному напрямку", - розповів керівник МО.

Водночас, додав він, реформа агенцій триватиме, й Міноборони дивитиметься, "де можна ще покращити, де можна знизити ціни без зниження якості, де можна підвищити якість без підвищення цін".

Агенція оборонних закупівель та Державний оператор тилу - це держпідприємства Міністерства. АОЗ відповідає за закупівлю зброї для захисників, натомість ДОТ опікується тиловим забезпеченням для Сил оборони (харчі, одяг тощо). Наразі відбувається реформа, за якою ці дві агенції об'єднають в одну після завершення воєнного стану (детальніше про реформу - читайте тут).

За словами міністра, якщо він матиме нарікання до роботи Жумаділова, то він їх висловлюватиме, проте зараз "на вході" у нього немає критичних зауважень до керівництва АОЗ і ДОТ.

"Далі будемо вивчати та дивитись по роботі, як рухатиметься процес", - підсумував Шмигаль.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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