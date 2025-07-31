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Шмигаль не має претензій до глав агенцій із закупівлі зброї та забезпечення тилу ЗСУ
23:13 30.07.2025 |
Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль наразі не має претензій до глави Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсена Жумаділова та в.о. очільника Державного оператору тилу (ДОТ) Андрія Созанського. Таку заяву він зробив в інтерв'ю українській службі британського BBC News.
"Коли я заходив на посаду міністра оборони, я сказав, що ми зосередимося на трьох питаннях. Перше, і ключове, - це люди. Друге - це система. Про систему ми з вами частково вже говорили - треба налагодити роботу міністерства, щоб воно працювало як годинник. І, третє, закупівлі зброї - це АОЗ, і на сьогодні воно стоїть на певних рейках. Арсен Жумаділов призначений відповідно до всіх необхідних процедур. Робота йде", - заявив чиновник.
Шмигаль заявив, що нарікань до стабільності забезпечення війська немає.
"Завжди можуть бути нюанси, може бути людський фактор десь в окремих випадках, але на 99% все працює сьогодні більш-менш відлагоджено в АОЗ і в ДОТ. Відповідно, з цього я роблю висновок, що керівник, команда, які там сьогодні працюють, рухаються в правильному напрямку", - розповів керівник МО.
Водночас, додав він, реформа агенцій триватиме, й Міноборони дивитиметься, "де можна ще покращити, де можна знизити ціни без зниження якості, де можна підвищити якість без підвищення цін".
Агенція оборонних закупівель та Державний оператор тилу - це держпідприємства Міністерства. АОЗ відповідає за закупівлю зброї для захисників, натомість ДОТ опікується тиловим забезпеченням для Сил оборони (харчі, одяг тощо). Наразі відбувається реформа, за якою ці дві агенції об'єднають в одну після завершення воєнного стану (детальніше про реформу - читайте тут).
За словами міністра, якщо він матиме нарікання до роботи Жумаділова, то він їх висловлюватиме, проте зараз "на вході" у нього немає критичних зауважень до керівництва АОЗ і ДОТ.
"Далі будемо вивчати та дивитись по роботі, як рухатиметься процес", - підсумував Шмигаль.
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