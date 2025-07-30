Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем'єра Качку

Кабінет міністрів поклав повноваження торгового представника України на віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Тараса Качку віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. До цього, з 6 вересня 2019 року, він обіймав посаду заступника міністра економіки України, торгового представника України.

"На шляху до вступу в Європейський Союз питання торгівлі є одним із ключових пріоритетів, адже ЄС залишається найбільшим торговельним партнером України. Так, ЄС - це 59% нашого експорту за підсумками 2024 року. Ми інтегруємося у Внутрішній ринок ЄС і дедалі більше стаємо його невід'ємною частиною. Це потребує тісної координації між зовнішньоекономічною політикою та євроінтеграційним курсом держави. Успіх українського виробництва й активна присутність бізнесу на міжнародних ринках - основа для сталого розвитку та відновлення країни. Нові повноваження - це крок до зміцнення нашої співпраці з ЄС і ефективнішого просування інтересів українського бізнесу у світі", - прокоментував Качка рішення уряду, якого цитує Офіс віцепрем'єра у фейсбуці.

Зазначається, що основними завданнями торгового представника є забезпечення просування економічних інтересів України на європейському та світовому ринку, здійснення координації діяльності торгових представництв у складі закордонних дипломатичних установ України.

"Після завершення "торговельного безвізу" Тарас Качка був одним з ключових переговірників з ЄС щодо перегляду положень про лібералізацію торгівлі в межах Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Наприкінці червня цього року Україна та Європейська комісія завершили переговори щодо перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною і ЄС (ПВЗВТ). На сьогодні Європейська комісія ухвалила пропозицію щодо рішення Ради ЄС про позицію Євросоюзу в Комітеті асоціації у торговельному складі з метою затвердження оновлених умов зниження та скасування мит відповідно до статті 29(4) Угоди про асоціацію з Україною", - розповіли в Офісі.