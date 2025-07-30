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Уряд схвалив законопроєкт щодо звітування деякими підприємствами про сталий розвиток

17:41 30.07.2025 |

Економіка, Право

 

Кабінет міністрів в середу схвалив проєкт закону щодо запровадження звітності зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств.

Згідно із публікацією представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука в телеграм-каналі, документ спрямовано на гармонізацію національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності з вимогами європейського законодавства.

Пропонується запровадити в країні складення, подання та оприлюднення звітності зі сталого розвитку, актуалізувати критерії для визначення категорії підприємств та груп, а також врегулювати питання щодо ведення бухобліку державними унітарними підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належать державі, за міжнародними стандартами фінзвітності, а також складання та подання ними звіту про управління.

Раніше, 25 червня, про такі плани повідомляло Міністерство фінансів. В ньому пояснили, що така звітність стосуватиметься великих підприємств та материнських компаній великих груп, а також середніх та малих підприємств, цінні папери яких допущено до торгів на регульованому ринку капіталу. Інформація в документі міститиме повідомлення про вплив компанії на екологію, соціальні питання, трудові відносини, права людини, антикорупційну діяльність, а також про те, як ці питання впливають на їхню діяльність. Крім того, інформація про сталий розвиток подаватиметься за європейськими стандартами (ESRS) у вигляді окремого розділу звіту з управління.

Зазначається, що нові правила будуть впроваджуватися поетапно. Великим та материнським підприємствам, які мають понад 500 працівників, пропонується почати звітувати про сталий розвиток у 2028 році, середнім та малим - у 2030 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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