Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив виробникам дронів і РЕБ включати відсотки за кредитами у собівартість продукції

14:11 30.07.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів дозволив українським виробникам безпілотників і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) зараховувати витрати на сплату відсотків за банківськими кредитами до виробничих витрат.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"При цьому встановлено розумне обмеження. Витрати за кредитами не більше 10% собівартості. Цей новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше, ефективніше", - написав Шмигаль.

Відповідні зміни Кабмін вніс до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів РЕБ тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин, уточнив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Зокрема, змінами запроваджено механізм включення до ціни державних контрактів (договорів) витрат, повʼязаних з обслуговуванням кредитів (позик) у розмірі не більш як 10% виробничої собівартості товарів, робіт та послуг.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7886
  0,0111
 0,03
EUR
 1
 48,2240
  0,4727
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3933  0,02 0,06 41,9474  0,03 0,08
EUR 48,0193  0,22 0,46 48,7004  0,24 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7600  0,02 0,05 41,7800  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес