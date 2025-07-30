Кабмін дозволив виробникам дронів і РЕБ включати відсотки за кредитами у собівартість продукції

Кабінет Міністрів дозволив українським виробникам безпілотників і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) зараховувати витрати на сплату відсотків за банківськими кредитами до виробничих витрат.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"При цьому встановлено розумне обмеження. Витрати за кредитами не більше 10% собівартості. Цей новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше, ефективніше", - написав Шмигаль.

Відповідні зміни Кабмін вніс до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів РЕБ тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин, уточнив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Зокрема, змінами запроваджено механізм включення до ціни державних контрактів (договорів) витрат, повʼязаних з обслуговуванням кредитів (позик) у розмірі не більш як 10% виробничої собівартості товарів, робіт та послуг.