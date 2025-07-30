Кабмін звільнив голову АРМА. Свириденко наказала терміново готувати новий конкурс

Кабінет міністрів у середу, 30 липня, звільнив Олену Думу з посади голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Учора звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами. Президент підтримав план уряду. Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства", - написала Свириденко у Telegram.

"Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері", - додала прем'єр-міністерка.

За словами Свириденко, головне завдання - щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало Росії, максимально працювали на оборону та стійкість України.

Дума подала заяву про звільнення з посади 30 липня. Для своєї відставки вона обрала символічну дату - день набрання чинності закону про посилення інституційної спроможності АРМА.

Одним із факторів відставки, за словами Думи, стало прагнення забезпечити незалежність майбутнього міжнародного аудиту національного агентства.