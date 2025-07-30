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АНАЛІТИКА

Японія надасть Україні технологічні рішення для дистанційного будівництва

Японія надасть Україні технологічні рішення для дистанційного будівництва

 

У межах проєкту JUPITeR Японія надасть Україні технології для впровадження будівництва з використанням дистанційного керування.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Японські технології будівництва з використанням дистанційного керування передбачають те, що оператор може під'єднуватися до важкої будівельної техніки за допомогою мережі і керувати її діями, знаходячись будь-де у світі», - йдеться в повідомленні.

Як наголошують у Мінрозвитку, такі інновації можуть допомогти Україні реінтегрувати ветеранів у цивільне життя, забезпечити гідною роботою людей з інвалідністю, надати гнучкі можливості для працевлаштування жінкам у декретній відпустці тощо.

Японія надасть Україні технологічні рішення для дистанційного будівництва

 

Додатково українська сторона висловила зацікавлення, щоб у ДП «Навчальний центр з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів» у межах українсько-японської співпраці було поставлено електронний симулятор, на якому студенти-оператори важкої будівельної техніки зможуть пройти навчання.

Уже восени японська сторона має намір поставити симуляційне обладнання до України та обладнати перший тимчасовий центр управління, аби продемонструвати на ділі сучасні технології будівництва на основі дистанційного керування.
Ключові теги: Японія
 

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