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АНАЛІТИКА

За чотири роки економічний ефект від діяльності НАБУ та САП становив ₴16,8 мільярда

 

Економічний ефект від діяльності Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2021-2025 роках склав 16,8 млрд грн.

Про це розповіли у НАБУ, повідомляє Укрінформ.

"Загалом економічний ефект за 2021-2025 рр. становить 16,8 млрд грн: 2021 - 2,7 млрд грн; 2022 - 3,4 млрд грн; 2023 - 4,7 млрд грн; 2024 - 4,5 млрд грн; 2025 (перше півріччя) - 1,5 млрд грн", - заявили у НАБУ.

Зазначається, що економічний ефект діяльності НАБУ і САП включає не тільки відшкодування державі фігурантами корупційних справ, а також кошти та майно, розкраданню яких вдалося запобігти, активи й кошти, передані на потреби ЗСУ за рішенням суду, конфісковане майно та стягнуті застави.

Окремо в установі поінформували, що завдяки НАБУ і САП 2,85 млрд грн було передано на потреби ЗСУ.
 

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