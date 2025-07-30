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Олена Дума залишає посаду голови АРМА
Олена Дума, яка очолювала Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), подала заяву про звільнення з цієї посади.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Дума просить уряд задовольнити її прохання, підкресливши, що зробила це у день вступу в силу закону, який посилює інституційну спроможність АРМА.
За словами Думи, за час її каденції агентство пройшло важливі етапи трансформації. Зокрема, було покращено результати АРМА, забезпечено прозорі механізми роботи через Prozorro, значно розширено міжнародну співпрацю та запущено модернізацію Реєстру арештованих активів.
"Відсьогодні всі ці зміни нарешті офіційно закріплені в українському законодавстві. ", - зазначила вона.
Наступним важливим кроком для агентства стане міжнародний аудит. Олена Дума підписала заяву, щоб цей процес проходив незалежно.
Вона висловила впевненість, що майбутній керівник АРМА забезпечить достойне продовження змін.
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