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Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн - Зеленський

23:50 29.07.2025 |

Економіка

 

Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн за домовленістю Україна-Нідерланди, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони.

Ще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна - Нідерланди", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Всі завдання по виробництву дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо як потрібно", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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