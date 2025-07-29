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Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн - Зеленський
23:50 29.07.2025 |
Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн за домовленістю Україна-Нідерланди, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони.
Ще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна - Нідерланди", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.
"Всі завдання по виробництву дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо як потрібно", - додав він.
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