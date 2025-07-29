Україна має запевнення про фіндопомогу на два наступних роки на $37,4 мільярда - Мінфін

Україна вже має запевнення на 2026-2027 роки на 37,4 млрд доларів США фінансової допомоги від партнерів.

Про це йшлося під час зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з Тимчасово повіреною у справах Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Сторони обговорили поточну економічну ситуацію в Україні, потреби у бюджетній підтримці на 2026-2027 роки, реформи, а також подальшу співпрацю України з Міжнародним валютним фондом.

Марченко подякував Тимчасово повіреній у справах Великої Британії за солідарність з Україною та фінансову підтримку з початку російського повномасштабного вторгнення, в тому числі для зміцнення обороноздатності.

Зокрема, за нещодавно підписану Кредитну угоду про залучення позики під гарантію Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (UKEF) обсягом майже 1,7 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,3 млрд доларів США). Це кошти, залучені через механізм G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), які спрямовано на фінансування закупівлі у Великій Британії оборонних матеріалів та інших товарів і послуг у сфері оборони та буде передано Україні. Загалом внесок Великої Британії у ініціативі G7 ERA обсягом 50 млрд доларів США сягає 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США).

Учасники зустрічі обговорили також потенційну можливість конфіскації всіх заморожених суверенних російських активів у майбутньому.

У ході зустрічі Марченко відзначив, що завдяки спільним зусиллям уряду України та міжнародних партнерів бюджетні потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік - 39,3 млрд доларів США - повністю забезпечені.

За словами міністра, уряд зараз працює з партнерами над отриманням запевнень щодо забезпечення фінансування на наступні роки. Так, Україна вже має запевнення на 2026-2027 роки на 37,4 млрд доларів США фінансової допомоги.

Обговорили сторони й співпрацю України з Міжнародним валютним фондом. За підсумками успішних восьми переглядів Програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF) до державного бюджету вже вдалося залучити 10,6 млрд доларів США фінансової допомоги.

Марченко наголосив, що подальша співпраця з МВФ є одним із пріоритетів для уряду України.

Шарлотта Сюрен зі свого боку запевнила, що уряд Великої Британії продовжуватиме всеосяжну підтримку України.