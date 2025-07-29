За Ukraine Facility цьогоріч маємо отримати від Євросоюзу €12,5 мільярда - Свириденко

У 2025 році уряд планує залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Зокрема, Україна виконала в першому кварталі 14 із 16 індикаторів Ukraine Facility і має отримати від ЄС за програмою підтримки в 2025 році 12,5 млрд євро.

Про це в телеефірі сказала Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, передає кореспондент Укрінформу.

"В цьому році ми плануємо, як уряд, залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це тільки на 2025 рік. І звичайно, ми працюємо з партнерами, з тим щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість у 2026 році. Якщо ми кажемо про серпень, то всі заплановані платежі надійдуть вчасно", - сказала Свириденко.

Вона наголосила, що ситуація із зовнішнім фінансуванням "повністю контрольована". "Ми, як уряд, як держава, виконаємо всі соціальні зобов'язання перед українцями в повному обсязі", - заявила очільниця уряду.

Свириденко нагадала, що у 2025 році в межах програми підтримки від ЄС Ukraine Facility передбачається допомога Україні в розмірі 12,5 млрд євро. Для її одержання Україна має виконати певні індикатори, спрямовані на реформування тієї чи іншої галузі. У першому кварталі, за словами Прем'єр-міністра, із 16 запланованих індикаторів виконані 14.

"Останній індикатор, який ми виконували, це була реформа АРМА. Президент підписав закон на виконання цього індикатора. Ми, як держава, отримали 560 млн доларів. Це маленький приклад того, як працює ця система", - зазначила Прем'єрка.

За її словами, ще два індикатори перебувають на фінальній стадії виконання. "Один із них - це ухвалення в другому читанні законопроєкту про децентралізацію. І друге - це розширення штату Вищого антикорупційного суду. Там зараз триває конкурс на добір суддів", - пояснила Свириденко.

Крім того, в уряді очікують, що Верховна Рада на найближчих засіданнях розгляне зміни до державного бюджету, що дасть змогу в повному обсязі забезпечити потреби військових.

"Ми плануємо додати більше 400 млрд грн, щоб профінансувати сектор безпеки та оборони", - зазначила глава уряду.