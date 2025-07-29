Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада розгляне питання збільшення витрат на оборону в серпні

18:05 29.07.2025 |

Економіка

 

На наступному засіданні 31 липня парламент не розглядатиме питання збільшення витрат на оборону. Верховна Рада планує розглянути відповідні зміни у серпні.

Про це заявила в телеефірі заступниця голови депутатської фракції "Слуга народу", народна депутатка Євгенія Кравчук, передає кореспондент Укрінформу.

"Бюджетний комітет не готував ці зміни. Ми їх будемо голосувати, очевидно, в серпні. Але часу достатньо, щоб забезпечити виплати у вересні. Водночас, дуже важливо, що Президент підписав низку законів. У тому числі для нашого фінансування. Мова йде про закон про реформу АРМА. Це плюс 600 млн євро до бюджету України", - розповіла Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13439 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань. Як зазначила у Фейсбуці голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, видатки цьогорічного бюджету збільшуються на 449,8 млрд грн, і ці зміни Верховна Рада розгляне в найближчі два тижні.

Раніше Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо змін до державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення фінансування Сил безпеки та оборони на 412 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7886
  0,0111
 0,03
EUR
 1
 48,2240
  0,4727
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3693  0,01 0,02 41,9157  0,02 0,04
EUR 48,2411  0,44 0,91 48,9450  0,42 0,86

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,06 41,8000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес