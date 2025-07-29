Рада розгляне питання збільшення витрат на оборону в серпні

На наступному засіданні 31 липня парламент не розглядатиме питання збільшення витрат на оборону. Верховна Рада планує розглянути відповідні зміни у серпні.

Про це заявила в телеефірі заступниця голови депутатської фракції "Слуга народу", народна депутатка Євгенія Кравчук, передає кореспондент Укрінформу.

"Бюджетний комітет не готував ці зміни. Ми їх будемо голосувати, очевидно, в серпні. Але часу достатньо, щоб забезпечити виплати у вересні. Водночас, дуже важливо, що Президент підписав низку законів. У тому числі для нашого фінансування. Мова йде про закон про реформу АРМА. Це плюс 600 млн євро до бюджету України", - розповіла Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13439 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань. Як зазначила у Фейсбуці голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, видатки цьогорічного бюджету збільшуються на 449,8 млрд грн, і ці зміни Верховна Рада розгляне в найближчі два тижні.

Раніше Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо змін до державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення фінансування Сил безпеки та оборони на 412 млрд грн.