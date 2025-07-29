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Євросоюз очікує, що 20 країн можуть взяти позики SAFE для підтримки українського ОПК
18:00 29.07.2025 |
Дев'ять країн-членів Євросоюзу вже подали офіційні заявки на отримання кредитів для подальшого інвестування в оборонне виробництво, зокрема в Україні, у межах програми SAFE, проте Єврокомісія очікує, що їхня кількість збільшиться принаймні до 20.
Про це на брифінгу у Брюсселі 29 липня заявив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Дев'ять держав-членів офіційно озвучили свою зацікавленість в отриманні позик у межах програми SAFE (Security Action for Europe). Це Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва. Це список на даний момент, але цілком впевнений, що їхня кількість зросте, і досить вражаючим чином - вже сьогодні", - заявив речник.
На зауваження журналістки, що раніше єврокомісар з питань безпеки і оборони Андрюс Кубілюс заявляв, що очікуються заявки від 20 держав-членів ЄС, речник зауважив, що "ми цілком впевнені, як і єврокомісар у ході спілкування з державами-членами, що ми можемо розраховувати на 20 країн в отриманні позик SAFE".
Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони Денис Шмигаль під час розмови з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом обговорив важливу роль України у системі європейської безпеки.
Він заявив, що Україна відкрита до тісного співробітництва з партнерами, що фінансуються в межах програми SAFE, і готова спільно розвивати технології, що довели свою ефективність на полі бою.
Єврокомісар з питань безпеки та космосу Андрюс Кубілюс під час візиту в США закликав американську сторону також взяти участь у закупівлі озброєння в України для оборонних потреб останньої за рахунок позик SAFE.
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