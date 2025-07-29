Мінфін презентував інструмент для аналізу фінансів місцевих бюджетів

Міністерство фінансів України презентувало новий аналітичний інструмент для оперативного аналізу фінансового ресурсу місцевих бюджетів та підвищення їх прозорості.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ.

Передбачається, що дашборд дозволить оперативно аналізувати стан місцевих бюджетів та зробить їх більш прозорими. Завдяки новому інструменту представники громад, громадські експерти та інші зацікавлені сторони зможуть швидко і зручно отримувати доступ до актуальної фінансової інформації.

Зокрема, дашборд охоплює актуальні дані щодо доходів місцевих бюджетів, міжбюджетних трансфертів, залишків коштів на рахунках загального фонду місцевих бюджетів, залишків коштів бюджету розвитку тощо.

Крім того, дашборд містить показники доходів загального та спеціального фондів, міжбюджетних трансфертів, залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів, частку міжбюджетних трансфертів у загальному обсязі місцевих бюджетів, а також частку загальнодержавних та місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів.

Зокрема, станом на 1 липня 2025 року до місцевих бюджетів надійшло доходів 368,4 млрд грн, з них міжбюджетних трансфертів - 103,5 млрд грн, частка яких у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів становить 28,1%. Залишки коштів на рахунках загального фонду місцевих бюджетів складають 122,4 млрд грн, залишки бюджету розвитку - 5,2 млрд гривень.

У міністерстві зауважили, що інформація публікується на основі даних інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» і регулярно оновлюватиметься.