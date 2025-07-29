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АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд спрямував у липні на соцвиплати ₴79,5 мільярда

13:05 29.07.2025 |

Економіка

 

Пенсійний фонд України завершив соціальні виплати за липень, спрямувавши на них 79,5 млрд грн, із них на пенсії - 67,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Фонду.

"Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг за липень завершено. На пенсійні виплати спрямовано 67,8 млрд грн, на житлові субсидії та пільги - 1,2 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Крім того, станом на 28 липня профінансовано: на страхові виплати - 2834,9 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1598,1 млн грн.

На окремі види державних допомог спрямовано 7717,4 млн грн.

Також у липні було надано 977,8 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
 

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