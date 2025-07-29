Дефолт за ВВП-варантами: Мінфін не проводив нових переговорів з кредиторами

Міністерство фінансів України підтримує діалог з власниками ВВП-варантів, за якими держава допустила дефолт на початку літа, проте нових переговорів про реструктуризацію інструмента не відбувалося.

Про це йдеться у відповіді Мінфіну на запит ЕП.

"Міністерство фінансів підтримує постійний діалог з інвесторами, зокрема з власниками ВВП-варантів, як у межах комітету кредиторів, так і поза ним. У квітні 2025 року відбувся раунд закритих переговорів, про який було публічно повідомлено. Міністерство й надалі проводить взаємодію з усіма відповідними сторонами та кредиторами", - повідомили у відомстві.

Там зазначають, що чіткого терміну, до якого необхідно завершити реструктуризацію ВВП-варантів немає. Водночас Україна залишається "повністю відданою конструктивній та добросовісній взаємодії з усіма зацікавленими сторонами".

"Міністерство фінансів продовжує консультації з метою досягнення справедливої та всеосяжної угоди щодо реструктуризації ВВП-варантів до кінця 2025 року. Мета полягає в тому, щоб забезпечити довгострокову боргову стійкість України, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни", - додали там.

За запитання ЕП щодо того, чи надходили на адресу Мінфіну судові позови від власників ВВП-варантів з вимогою здійснити пропущену виплату, у відомстві повідомили, що такої інформації наразі немає. Насамкінець там ще раз додали, що продовжують підтримувати постійний діалог з інвесторами.

15-23 квітня Міністерство фінансів проводило переговори з комітетом власників ВВП-варантів, під час яких сторони не зуміли досягти компромісу. Коментуючи переговори, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує.

"Помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання - це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною РФ проти України. Ці інструменти не мають стати на заваді нашому відновленню. Наша мета - знайти справедливе та комплексне рішення цього питання", - зазначив він.

ВВП-варанти - спеціальні інструменти, які уряд випустив в межах реструктуризації зовнішнього боргу у 2015 році. Тоді Міністерство фінансів, яке очолювала Наталія Яресько, домовлялося про списання 20% з 18 млрд дол. зобов'язань за євробондами. Натомість Мінфін випустив "інструмент повернення вартості" такого прощеного боргу, який розподілив серед кредиторів.

Загальна номінальна вартість ВВП-варантів становить 3,24 млрд дол., але ці кошти не повертаються. Натомість держава Україна зобов'язана робити виплату власникам цього інструменту, розмір якої прив'язаний до ВВП та темпів його зростання.

2 червня 2025 року Україна мала здійснити черговий платіж за ВВП-варантами розміром 665 млн дол., однак пропустила його. Відтак, уряд зазнав дефолту за цим інструментом. Водночас цей дефолт не поширюється на інші боргові зобов'язання держави, зокрема ОВДП та єврооблігації.

Востаннє Україна платила власниками ВВП-варантів у 2024 році під час реструктуризації зовнішнього боргу. Тоді уряд переказав їм 200,6 млн дол.