Гетманцев анонсував послаблення вимог до зброярів для резидентства у Defence City

Голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив про намір пом'якшити критерії для приєднання підприємств до майбутнього спеціального правового режиму Defence City. Йдеться про законопроєкти, що передбачають податкові, митні та бюджетні пільги для компаній з оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Центральною темою наради депутатів, збройних асоціацій та представників Міноборони стали критерії включення підприємств до переліку резидентів. Гетманцев наголосив, що доцільним є збереження загальної концепції, водночас окремі вимоги планують послабити - зокрема, щодо частки виробництва озброєння.

Нагадаємо, що у законопроєкті після першого читання прописана норма у щонайменше 90% оборонних доходів для отримання резидентства, що збройні компанії вважають нереалістичним. Зараз нові правила доробляють і готують до другого читання, яке, за даними "Оборонки", має відбутись у серпні.

Пропонується також надати можливість приєднання до Defence City виробникам продукції подвійного призначення, якщо вони орієнтуються переважно на військову галузь. Йдеться, зокрема, про компанії, які виробляють дрони та засоби радіоелектронної боротьби.

Defence City - це майбутній спеціальний правовий режим, який має стимулювати виробництво озброєння та розвиток оборонних технологій в Україні. Він передбачає звільнення резидентів від податку на прибуток за умови реінвестування коштів, а також від податків на землю, нерухомість та екозбір. Резиденти отримають доступ до експорту та низку пільг для спрощення ведення бізнесу.