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Заступниця міністра економіки Бережна виконуватиме обов'язки очільниці Мінкультури
Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувати обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій. До цього часу вона була заступницею міністра економіки.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Прем'єрка пояснила, що Бережній доручили керувати МКІП «у час трансформації» відомства, оскільки вона є «досвідченою управліницею із сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах і роботі з партнерами».
За словами Свириденко, головне завдання для міністерства - забезпечити «належне фінансування» української культури в умовах війни.
«[Потрібно] провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси - це ті напрямки, у яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки», - зазначила очільниця уряду.
Свириденко також розповіла, що уряд планує виокремити інформаційну політику й стратегічні комунікації в окремий напрямок «із чітким мандатом і ресурсами».
«Це дозволить фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни. Культурній політиці потрібен новий імпульс», - зауважила прем'єрка.
Більше про Бережну
Тетяна Бережна стала заступницею міністра економіки в червні 2022 року. Перед тим понад 10 років займалася адвокатською діяльністю.
Ступінь магістра за спеціальністю «правознавство» здобула у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Також навчалася у Київській школі економіки та Лондонській школі економіки та політичних наук.
У 2025 році відповідала за представлення України та реалізацію національного павільйону на виставці EXPO-2025 у Японії.
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