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Test in Ukraine: виробник IRIS-T протестував в Україні наземного робота
17:59 28.07.2025 |
"Компанія випробувала НРК в максимально наближених умовах до бойових на базі тренінг-центру 3 штурмової бригади... У результаті - команда Diehl отримала фідбек від військових та чіткі рекомендації для адаптації розробки до реального фронту", - йдеться в повідомленні відомства.
Тут також нагадали, що Test in Ukraine - це платформа для іноземних компаній, які хочуть випробовувати свої БпЛА, НРК, морські дрони, РЕБ або рішення на основі штучного інтелекту в умовах, що неможливо змоделювати в жодній лабораторії світу.
Україна представила платформу для тестування іноземних оборонних технологій на базі Brave1 в середині липня 2025 року.
У кластері пояснили, що виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо на місці, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу. Або довірити тестування Brave1 - фахівці самостійно проведуть тестування і нададуть партнерам детальний звіт з результатами.
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