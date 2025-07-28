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АНАЛІТИКА

Test in Ukraine: виробник IRIS-T протестував в Україні наземного робота

 
Німецька компанія Diehl, відома як виробник систем ППО IRIS-T, випробувала в Україні наземний роботизований комплекс. Це перший кейс, коли міжнародна компанія протестувала розробку в межах платформи Test in Ukraine, яку нещодавно запустили на базі Brave1. Про це повідомляє Мінцифри.

"Компанія випробувала НРК в максимально наближених умовах до бойових на базі тренінг-центру 3 штурмової бригади... У результаті - команда Diehl отримала фідбек від військових та чіткі рекомендації для адаптації розробки до реального фронту", - йдеться в повідомленні відомства.

Тут також нагадали, що Test in Ukraine - це платформа для іноземних компаній, які хочуть випробовувати свої БпЛА, НРК, морські дрони, РЕБ або рішення на основі штучного інтелекту в умовах, що неможливо змоделювати в жодній лабораторії світу.



Україна представила платформу для тестування іноземних оборонних технологій на базі Brave1 в середині липня 2025 року.

У кластері пояснили, що виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо на місці, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу. Або довірити тестування Brave1 - фахівці самостійно проведуть тестування і нададуть партнерам детальний звіт з результатами.

За матеріалами: mezha.media
 

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