Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Частка української зброї в оборонних закупівлях АОЗ перевищила 71%

13:22 28.07.2025 |

Економіка

 

Агенція оборонних закупівель у січні-липні 2025 року замовила в українських виробників товарів на 158 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

"Завдяки цьому частка озброєння та техніки вітчизняного виробництва в загальному обсязі закупівель АОЗ зросла до 71,4%. Для порівняння, у січні-липні 2024 року цей показник становив 44,1%", - йдеться в повідомленні оборонного відомства.

За підрахунками, найкращу динаміку демонструє напрям безпілотних систем. У Міноборони зазначили, що понад 95% грошей на закупівлю дронів спрямовуються саме на українських виробників.

Нещодавно міністр оборони Денис Шмигаль заявив про розвиток ринку українських дронів перехоплювачів. За його словами, Україна в межах чотирьох контрактів вже замовила дронів-перехоплювачів на понад 3 млрд грн.

Також міністр оборони повідомив, що оборонне відомство веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. Він зауважив, що перші домовленості вже досягнуті.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7824
  0,0086
 0,02
EUR
 1
 48,9815
  0,1194
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3786  0,12 0,28 41,9314  0,02 0,05
EUR 48,6825  0,08 0,16 49,3682  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,03 0,08 41,8150  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес