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Держборг України у червні зріс майже на $4 мільярди
12:06 28.07.2025 |
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець червня сягнула $184,84 мільярда, збільшившись за місяць на $3,88 мільярда.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Зазначається, що на 30 червня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 696,95 млрд грн, або 184,84 млрд дол. США.
"Протягом червня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 181,73 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 3,88 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5 775,49 млрд грн (75,04% загальної суми), або 138,70 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг - 1 921,46 млрд грн (24,96% загальної суми), або 46,14 млрд дол. США.
Державний борг України склав 7 402,52 млрд грн (96,18% загальної суми), або 177,77 млрд дол. США. Гарантований державою борг становив 294,43 млрд грн (3,83%), або 7,07 млрд дол. США.
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