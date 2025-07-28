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З «клубу білого бізнесу» від початку року виключили понад 3 000 компаній
12:01 28.07.2025 |
Від початку 2025 року до списку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства приєдналися 4 113 компаній, натомість 3 228 - вибули. Про це пише Опендатабот.
Загалом зараз у "клубі білого бізнесу" є 8 882 компанії. Це на 885 більше, ніж було на початку року.
Серед поточних учасників - шість компаній, які вже є у стані припинення, ще одна - у процедурі банкрутства та одна має відкрите податкове провадження через борги.
Крім цього, 37 компаній з "клубу білого бізнесу" станом на початок повномасштабного вторгнення в Україні мали російських власників. Найбільше представників зі списку працюють у сфері торгівлі: 22% компаній займаються оптовою або роздрібною торгівлею чи ремонтом автотранспорту.
На другому місці - переробна промисловість (16%), третє - за сільським, лісовим і рибним господарствами (14%). Далі йдуть нерухомість (8%) і адміністративне обслуговування (7%).
Найбільше таких бізнесів у Києві - 25% усіх компаній з переліку. Також активно представлені Дніпропетровська (9%), Київська (7%), Львівська (7%) та Харківська області (5%).
Найбільші доходи за 2024 рік серед компаній, що потрапили до Клубу білого бізнесу, показали Укргідроенерго - 54,2 млрд грн, Петрол Партнер (мережа АЗС WOG) - 49,1 млрд грн та Рошен - 37,4 млрд грн.
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