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АНАЛІТИКА

В Україні надходження від туристичного збору зросли на третину

09:42 28.07.2025 |

Економіка, Україна

 

В Україні у першому півріччі 2025 року було сплачено 142,6 млн грн туристичного збору - на 33,2% більше, ніж за той самий період торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Державній податковій службі.

"Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 33,2 %, або на 35,5 млн гривень. У першому півріччі 2024 року надходження туристичного збору склали 107,1 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що понад 43% сплаченого у січні-червні 2025 року туристичного збору надійшло до місцевих бюджетів Києва та Львівщини. Ці регіони продовжують утримувати лідерство серед найпопулярніших туристичних місць України.

Як уточнили в ДПС, до бюджету столиці було перераховано 34,8 млн грн туристичного збору, Львівщина отримала 26,6 млн грн.

Серед лідерів також Івано-Франківська (22,1 млн грн) та Закарпатська (11,8 млн грн) області.

Як нагадали податківці, туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо. А далі зібрані кошти перераховують до місцевого бюджету.

Як повідомлялось, у 2024 році Львівська область встановила рекорд, зібравши понад 47 млн грн туристичного збору.
 

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