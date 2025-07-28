Фінансові новини
- |
- 28.07.25
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні надходження від туристичного збору зросли на третину
В Україні у першому півріччі 2025 року було сплачено 142,6 млн грн туристичного збору - на 33,2% більше, ніж за той самий період торік.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Державній податковій службі.
"Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 33,2 %, або на 35,5 млн гривень. У першому півріччі 2024 року надходження туристичного збору склали 107,1 млн грн", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що понад 43% сплаченого у січні-червні 2025 року туристичного збору надійшло до місцевих бюджетів Києва та Львівщини. Ці регіони продовжують утримувати лідерство серед найпопулярніших туристичних місць України.
Як уточнили в ДПС, до бюджету столиці було перераховано 34,8 млн грн туристичного збору, Львівщина отримала 26,6 млн грн.
Серед лідерів також Івано-Франківська (22,1 млн грн) та Закарпатська (11,8 млн грн) області.
Як нагадали податківці, туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо. А далі зібрані кошти перераховують до місцевого бюджету.
Як повідомлялось, у 2024 році Львівська область встановила рекорд, зібравши понад 47 млн грн туристичного збору.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|FT: Україна отримає 33 тисячі комплектів на базі ШІ для бойових дронів
|Рубіо: Трампу уривається терпець щодо Путіна
|ЄС та США нарешті уклали торговельну угоду: фон дер Ляєн розповіла деталі
|Посли ЄС схвалили "урізаний" через брак реформ 4-й транш Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Держборг України у червні зріс майже на $4 мільярди
|З «клубу білого бізнесу» від початку року виключили понад 3 000 компаній
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.07.25
|Україна розпочала імпортувати азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом
|В Україні надходження від туристичного збору зросли на третину
|Зеленський підписав закон про факторинг
Бізнес
|У роботі Starlink на кілька годин стався масштабний збій
|Сема Альтмана непокоїть вразливість фінансових систем перед ШІ
|У Британії виробництво автомобілів упало до найнижчого рівня за останні 72 роки
|Нова технологія захисту анодів подвоює ресурс акумуляторів електрокарів
|Трамп передумав розділяти NVIDIA та дозволив продаж чипів у Китай після знайомства з Дженсеном Хуангом
|Apple запускає AppleCare One — підписку для захисту декількох гаджетів за $20 на місяць
|SpaceX попереджає інвесторів, що Маск може знову зайнятися політикою