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АНАЛІТИКА

Український фонд стартапів допоміг компаніям залучити майже $51 мільйон інвестицій

09:25 28.07.2025 |

Економіка

 

Компанії-переможці програм Українського фонду стартапів залучили майже 51 млн дол. США зовнішніх інвестицій на розвиток та впровадження інновацій.

Про це в Телеграмі повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Станом на липень переможці програм УФС уже залучили $50,9+ млн зовнішніх інвестицій. І зараз ці кошти працюють на трансформацію різних секторів економіки», - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, за підтримки УФС інноватори активно розвиваються та створюють ринки, яких ще кілька років тому не існувало, що сприятиме переходу України до інноваційної економіки.

Наприклад, виробник біонічних протезів Esper Bionics формує новий сегмент ринку біоніки, персоналізує складні технології і робить їх доступними ширшому колу пацієнтів. CheckEye відкриває масовий ринок швидкої діагностики зору й дає змогу людям у віддалених регіонах отримати доступ до послуг, що рятують зір. Компанія SolarGaps, виробник смарт-жалюзі з мікрогенерації електроенергії, формує нову нішу на перетині smart home та зеленої енергетики. Deus Robotics за допомогою роботів автоматизує логістику для малих і середніх бізнесів, що раніше було доступно лише гігантам e-commerce.

«Українські стартапи - це не лише про якісні продукти, а й база для нових ринків. Пишаємося успіхами українських компаній та продовжуємо розвивати екосистему інноваторів». - додав Федоров.
 

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