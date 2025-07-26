Цього тижня «Земельний банк» приніс державі майже 22 мільйони гривень

Цього тижня результати торгів "Земельного банку" склали 18,3 млн гривень.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

"Цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшли онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк". 18,3 млн гривень (+ 3,6 млн грн ПДВ) - результати торгів "Земельного банку", - говориться у повідомленні.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 3,6 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити близько 21,9 млн грн з ПДВ", - говориться у повідомленні.

Усього було проведено .26 онлайн-аукціонів. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги, склала 1788,4 га. Локації ділянок: Харківська, Закарпатська, Львівська, Хмельницька, Миколаївська та Київська області.

Загальна кількість пропозицій на торгах склала 88. В ході торгів вартість зросла у 3 рази, середня вартість суборенди за 1 гектар - 10 224 гривень, повідомляє ФДМУ.