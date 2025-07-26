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Кабмін визначив Міноборони головним розробником проектів актів з питань «Укроборонпрому»
23:57 25.07.2025 |
Кабінет міністрів визначив Міністерство оборони головним розробником проектів актів з питань, пов'язаних із здійсненням повноважень суб'єкта управління або загальних зборів АТ "Українська оборонна промисловість".
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.
Зокрема, внесено зміни до регламенту Кабміну, якими уточнено, що у зв'язку з ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та припиненням шляхом реорганізації державного концерну "Укроборонпром", головним розробником проектів актів уряду з питань, пов'язаних із здійсненням Кабміном повноважень суб'єкта управління або загальних зборів АТ "Українська оборонна промисловість" є Міноборони.
Як повідомлялося, 21 липня Кабінет міністрів ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та покласти його функції на Міністерство оборони.
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