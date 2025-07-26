Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін визначив Міноборони головним розробником проектів актів з питань «Укроборонпрому»

23:57 25.07.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів визначив Міністерство оборони головним розробником проектів актів з питань, пов'язаних із здійсненням повноважень суб'єкта управління або загальних зборів АТ "Українська оборонна промисловість".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до регламенту Кабміну, якими уточнено, що у зв'язку з ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та припиненням шляхом реорганізації державного концерну "Укроборонпром", головним розробником проектів актів уряду з питань, пов'язаних із здійсненням Кабміном повноважень суб'єкта управління або загальних зборів АТ "Українська оборонна промисловість" є Міноборони.

Як повідомлялося, 21 липня Кабінет міністрів ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та покласти його функції на Міністерство оборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7824
  0,0086
 0,02
EUR
 1
 48,9815
  0,1194
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3436  0,05 0,12 41,9700  0,03 0,08
EUR 48,6800  0,05 0,10 49,4514  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,04 0,10 41,7800  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес