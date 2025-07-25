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Середня зарплата для обчислення пенсій у червні зросла - оновлені дані
23:22 25.07.2025 |
Середній розмір заробітної плати у червні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 22 336 грн.
Про це повідомила в Телеграмі пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.
«25 липня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за червень 2025 року. Він становить 22 336 гривень 81 копійка», - йдеться в повідомленні.
Згідно з оприлюдненими даними, у травні 2025 року цей показник становив 20 355,40 грн.
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