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Середня зарплата для обчислення пенсій у червні зросла - оновлені дані

23:22 25.07.2025 |

Економіка

Середня зарплата для обчислення пенсій у червні зросла - оновлені дані

 

Середній розмір заробітної плати у червні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 22 336 грн.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

«25 липня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за червень 2025 року. Він становить 22 336 гривень 81 копійка», - йдеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, у травні 2025 року цей показник становив 20 355,40 грн.
 

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