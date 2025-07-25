Україна може отримати близько $78 млрд міжнародної підтримки у 2025-2026 рр. – головна економістка Dragon Capital

Україна може отримати близько $78 млрд міжнародної підтримки у 2025-2026 рр., однак частина цієї суми прив'язана до виконання реформ, а ключова невизначеність стосується обсягів додаткового фінансування, заявила головна економістка інвестгрупи Dragon Capital Олена Білан.

"Ми очікуємо, що десь $78 млрд зможемо отримати протягом двох років, у цьому році й наступному, по тих програмах підтримки, які вже на сьогоднішній день існують", - сказала вона під час дискусії "Що чекає на економіку у 2025 році і далі", організованій Центром економічної стратегії у п'ятницю.

За словами Білан, є деякі нюанси, зокрема в оцінках щодо механізму ERA як основного джерела підтримки, проте загальна сума в наших підрахунках приблизно збігається.

"Тут немає великої невизначеності, крім одного моменту, що частина цієї суми прив'язана до реформ. І це суперважливо не розслаблятися зараз і ці реформи виконувати, тому що ми вже бачимо - по допомозі з Євросоюзу є відставання", - додає економістка.

Білан вважає, що у 2026 році зберігається складна ситуація, і будь-яке гальмування реформ, а тим більше їх відкочування, можуть негативно вплинути на обсяги зовнішнього фінансування.

Водночас, на її думку, найбільша невизначеність пов'язана з оцінками потреб у додатковому фінансуванні, яке наразі не підтверджене. Це, зокрема, стосується дефіциту бюджету наступного року, розмір якого значною мірою залежатиме від обсягів фінансування військових потреб.

"Тому, гадаю, незважаючи на те, що від США ми в цьому році отримуємо набагато менше допомоги, а саме поставок зброї, ми бачимо активізацію зусиль Євросоюзу для того, щоб перекрити цю недостачу", - сказала Білан.

Вона вважає одним з ключових припущення, що за умови продовження війни зовнішня військова допомога збережеться принаймні на рівні попередніх років за більшої участі ЄС. Це дозволить Україні утримувати власні оборонні видатки на рівні 2025 року.

Інші важливі, хоч і менш визначальні фактори - це обсяги внутрішніх запозичень і дії української влади для зменшення потреби у фінансуванні.

"Гадаю, що Україні буде необхідно зробити крок на зустріч і теж продемонструвати, що ми мобілізуємо внутрішні ресурси для того, щоб знизити цей розрив потреби в додатковому зовнішньому фінансуванні", - зауважила економістка.

Як повідомлялось, Національний банк України закладає в базовий макропрогноз, побудований на припущенні інтенсифікації Росією атак на фронті й повітряних ударів по тилу, надходження приблизно $65 млрд зовнішньої фінансової допомоги у 2026-2027 рр., з яких наразі непідтвердженими є $41,7 млрд.