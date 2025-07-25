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АНАЛІТИКА

Телеграм-каналу «Труха Україна» виписали великий штраф за нелегальну рекламу

17:53 25.07.2025 |

Економіка

 

Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйони гривень власника каналу "Труха Україна".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"PlayCity продовжує боротися з незаконною рекламою азартних ігор і лотерей. Після моніторингу популярних Telegram-каналів виявили: "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону", - говориться у повідомленні.

Фахівці PlayCity виявили систематичну незаконну рекламу азартних ігор та відсутність реєстрації в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа, що є обов'язковим для легальної реклами. А також - "маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч", що вводить в оману".

Фахівці виявили відсутність попередження про лудоманію та рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

"Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх - і кожне порушення матиме наслідки. PlayCity діє рішуче, щоб захищати українців від шахрайства", - говориться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

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