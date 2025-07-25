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Зростання ВВП України в 2025р сповільниться до 2-2,6%, інфляція становитиме близько 9% - опитування ЦЕС
15:57 25.07.2025 |
Зростання реального ВВП України у 2025 році, за оцінками вісьмох аналітичних центрів, сповільниться до 2-2,6% із медіанним прогнозом 2,3%, інфляція на кінець року становитиме близько 9%, свідчать результати опитування Центру економічної стратегії (ЦЕС).
Згідно з ними, у 2025 році всі прогнозисти приватного сектору очікують уповільнення зростання реального ВВП - прогнозний діапазон становить 2,0-2,6% із медіанним значенням 2,3% проти фактичних 2,9% у 2024 році. Попри це, такий рівень дозволить ВВП перевищити $200 млрд - рекордний показник 2021 року. Медіанний прогноз номінального ВВП на 2025 рік становить $210 млрд.
Війна й надалі створюватиме економічні виклики: за медіанним прогнозом, гривня девальвує на 3%, інфляція становитиме близько 9%, що краще за 10% девальвації та 12% інфляції у 2024 році, однак покращення залишається обмеженим.
Значна частина державного бюджету спрямована на оборону, що ускладнює ситуацію з публічними фінансами. Фінансування дефіциту здебільшого здійснюється за рахунок запозичень, що штовхає держборг до рівня близько 100% ВВП. Разом з тим, потреба у фінансуванні на 2025 рік уже перекрита.
"На 2026 рік економісти очікують зростання реального ВВП на 3,0% (медіана), що дозволить номінальному ВВП майже досягти $225 млрд", - йдеться в результатах опитування.
Втім зазначається, що якщо війна триватиме і в 2026 році, дефіцит зведеного бюджету, за оцінками, залишиться на високому рівні - понад 19% ВВП, а загальна потреба у фінансуванні може сягнути $54 млрд.
Такі обсяги наразі не покриваються чинними зобов'язаннями міжнародних партнерів, які планували підтримку, спираючись на більш оптимістичні очікування МВФ щодо завершення війни.
"Більше того, проблеми із правовладдям в Україні можуть поставити під ризик навіть ту фінансову допомогу, яка вже забюджетована і мала б бути спрямована Україні в разі виконання взятих на себе зобов'язань. На фоні очікуваного припинення допомоги від США це тривожний сигнал", - зазначають аналітичні центри.
Щодо динаміки обмінного курсу гривні до долара США у 2025-2026 роках, то за оцінками аналітиків, у 2025 році середньорічний курс гривні становитиме 42,1 грн/1$ (медіанний прогноз), що передбачає помірну девальвацію на 3% порівняно з 2024 роком. У 2026 році гривня продовжить знецінюватися до 44,1 грн/1$, що відповідає ще близько 4% девальвації. На кінець 2025 року курс, за середньою оцінкою, сягне 43,2 грн/1$, а на кінець 2026 року - 45,2 грн/1$.
Навіть за песимістичним сценарієм девальвація залишиться меншою, ніж у 2024 році, коли гривня ослабла майже на 10%. Загалом, попри високі фіскальні та зовнішньополітичні ризики, аналітики очікують поступову й контрольовану девальвацію гривні.
Аналітики, які брали участь в опитуванні Центру економічної стратегії, сходяться на думці, що війна триватиме щонайменше до кінця 2025 року. Щодо 2026-го більшість також дотримується песимістичних очікувань, і лише один з прогнозів базується на припущенні про стійке перемир'я або мир і подається як альтернативний сценарій.
Щодо зовнішньої підтримки, аналітики не очікують нових пакетів збройної допомоги від США. Фінансова допомога, за їхніми припущеннями, надходитиме переважно в межах європейської програми ERA, яка пов'язана з використанням заморожених російських активів.
Як повідомлялося, Нацбанк України в липні погіршив макроекономічний прогноз, очікуючи, що інфляція становитиме 9,7% у 2025 році та 6,6% у 2026-му, а повернення до цільового рівня 5% відбудеться лише у 2027 році. Серед основних причин - вищий ціновий тиск, воєнні ризики, гірші врожаї та ослаблення гривні до євро.
Також регулятор погіршив прогноз зростання реального ВВП, у 2025 році очікується зростання лише на 2,1%, а в 2026-2027 роках - на рівні 2-3%, що пояснюється наслідками війни, пошкодженням інфраструктури та низькою інвестиційною активністю.
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