МВФ нагадує про критичну важливість антикорупційної інфраструктури та анонсує дискусію щодо фінпотреб України

Незалежність створеної в Україні антикорупційної інфраструктури є критичним елементом програми співробітництва України та Міжнародного валютного фонду (МВФ), заявила директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак.

"Ми беремо до уваги намір уряду внести новий законопроєкт про відновлення незалежності антикорупційних інституцій", - сказала вона на брифінгу у Фонді у четвер.

Козак також повідомила, що найближчими тижнями очікується, що співробітники МВФ і українська влада активізують обговорення як бюджету України на 2026 рік, так і в цілому оцінки фінансових потреб України на 2026 рік та на середньострокову перспективу, "щоб скласти всеосяжну картину".

"Ця робота має важливе значення для поточної програми і будь-якої майбутньої потенційної співпраці з Україною, яку ми могли б мати", - зазначила Козак.

Раніше, у четвер, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) теж виступив із заявою, що поділяє занепокоєння, висловлене ЄС, послами країн "Великої сімки" та міжнародними партнерами щодо подій навколо НАБУ та САП в Україні. У банку підкреслили, що незалежність антикорупційних органів є стрижневим компонентом верховенства права, та пообіцяли продовжувати співпрацю з українською владою з цього питання.

Крім того останнім часом пролунали заяви щодо можливості нової програми з МВФ, бо поточна 4-річна програма EFF на $16 млрд завершується у першому кварталі 2027 року. За словами нової прем'єрки Юлії Свириденко, така нова програма потрібна у разі затягування війни.

"Частиною цих перемовин буде наша взаємодія з Міжнародним валютним фондом, адже ми зараз з ними працюємо над тим, щоб сформувати певну концепцію і підхід до нової, оновленої програми взаємодії і розширеного фінансування, яка врахує вже нові реалії, пов'язані із безпековими ризиками, динамікою відновлення макроекономічної ситуації і геополітику", - сказав також у четвер голова НБУ Андрій Пишний.