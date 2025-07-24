АМКУ наклав штрафів на мільярд гривень, а отримав лише 59 мільйонів

У 2024 році рівень надходжень до державного бюджету штрафів і пені, накладених Антимонопольним комітетом України, знизився.

Про це повідомляє Рахункова палата, яка проаналізувала звіт АМКУ за 2024 рік.

"У 2024 році Комітет наклав штрафи на загальну суму 1,02 млрд грн, однак реально було сплачено лише 59,2 млн грн - це менше 6%. Загалом на кінець року сума несплачених штрафів становила 15,1 млрд грн, з яких 8,1 млрд грн - за рішеннями, що оскаржуються в судах", - зазначають аудитори.

У той же час Рахункова палата зауважує, що чинна норма закону, що передбачає автоматичне зупинення виконання рішення АМКУ при його оскарженні.

У звіті аудитори вказують, що АМКУ не забезпечив належного обґрунтування та підтвердження економічного ефекту від своєї діяльності (6,3 млрд грн).

Згідно з внутрішніми нормативними документами, АМКУ визначає цю суму шляхом застосування фіксованого коефіцієнта у розмірі 5% обсягу відповідного ринку.

"Такий підхід не закріплений міжнародними документами, а є внутрішнім нормативним підходом Комітету, та не має належного економічного чи наукового обґрунтування", - говориться у повідомленні.

"Серед окремих джерел наповнення бюджету Комітетом: адміністративні штрафи та санкції. Однак Звіт АМКУ не містить систематизованої інформації щодо накладення та стягнення згаданих штрафів - відсутні дані про несплачені штрафи, причини їх нестягнення чи скасування", - додає Рахункова палата.

Хоча документ в основному відповідає вимогам щодо структури та строків подання, його зміст не дає повного уявлення про реальні результати діяльності АМКУ, стану виконання інституцією окремих функцій. Про це, представляючи звіт зазначив відповідальний за аналіз член Рахункової палати Геннадій Пліс.

"Комітет не затвердив плани діяльності на 2024 рік і на середньострокову перспективу. А частина пріоритетів його діяльності залишилася невиконаною без зазначення причин", - зазначив Пліс зокрема.

Рахункова палата, проаналізувавши звіт АМКУ за 2024 рік у частині, що стосується виконання державного бюджету ухвалила його на засіданні.