Мінекономіки затвердило гранти на 81 мільйонів гривень

16 підприємств та підприємців зможуть отримати державну підтримку за програмою "Гранти для переробних підприємств".

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Міністерство повідомляє, що затвердило новий перелік заявок, які пройшли перевірку та набрали необхідну кількість балів.

"Загальна сума погоджених грантів становить понад 81,3 млн грн, з яких близько 38 млн грн буде профінансовано Мінекономіки, решта - Державною службою зайнятості України", - говориться у повідомленні.

Грантова програма є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". На умовах співфінансування підприємства переробної галузі зможуть модернізувати діюче обладнання або придбати нове.

"Ше 16 переробних підприємств отримали можливість залучити для розвитку грант від держави. Серед них виробники харчів, одягу, будівельних матеріалів з металу та пластмас, устаткування, БПЛА та металообробні підприємства", - говориться у повідомленні.

Міністерство повідомляє, що з початку року вже погодило 192 заявки на суму понад 955, 6 мільйонів гривень. У липні уряд додав у грантову програму ще один важливий напрям - гранти на відновлення.

Окрім грантів на відновлення, уряд вніс в оновлений порядок реалізації програми "Гранти для переробних підприємств" та інші додаткові пункти, які розширюють її дію. Так, підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Грантові кошти тепер можна скерувати й на придбання нематеріальних активів - зокрема, проведення досліджень для запуску нової продукції у серійне виробництво (R&D).

"Якщо проєкт складається виключно з обладнання українського виробництва, що підтверджується сертифікатом країни походження, для нього діють умови співфінансування 30/70: 30% внесок учасника і 70% грантові кошти", - зазначено у повідомленні.

Також можна подаватися на грант повторно, якщо компанія виконала всі зобов'язання за попереднім договором.

Умови грантової програми передбачають співфінансування 50/50 для більшості підприємств та 80/20 для виробників безпілотників, поліграфії, підприємств у прифронтових регіонах та постраждалих від влучань російських ракет та дронів.