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АНАЛІТИКА

Шмигаль обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток спільних виробництв у сфері ОПК

 

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з норвезьким колегою Торе Сандвіком.

"Серед тем розмови - розвиток спільних виробництв у сфері ОПК, посилення протиповітряної оборони й тренування українських військових. Окреслив колезі наші пріоритетні потреби. Розраховуємо також на участь України в проєктах SAFE", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Сторони також обговорили результати зустрічі у форматі "Рамштайн". Шмигаль нагадав, що у 2025 році Норвегія загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з яких 400 млн євро - кошти на закупівлю безпосередньо в українського виробника.

"Маємо гарні перспективи посилення співпраці. Вдячні за цю підтримку", - наголосив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

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