Зростання цін промвиробників в Україні в червні 2025р становило 0,1% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в червні 2025 року
виросли на 0,1% після падіння в травні на 2,4% і у квітні на 3,7%,
повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Держстат уточнює, що в межах України в червні до травня поточного
року ціни промвиробників знизилися на 0,1%, у разі постачання за межі
країни – зросли на 1,5%.
Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (щодо аналогічного
місяця минулого року) за підсумками червня 2025 року ціни в
промисловості виросли на 13,1%.
У другому кварталі 2025 року порівняно з першим кварталом падіння цін
промвиробників становило 4,4%, водночас порівняно з аналогічним
періодом 2024 року вони зросли на 26,9%.
За даними статвідомства, у червні порівняно з травнем цього року
зниження цін у видобутку сирої нафти та природного газу становило 1,9%, у
добувній промисловості та розробленні кар'єрів – 1,1%, у видобутку
металевих руд - 0,8%.
У виробництві електричного устаткування ціни знизилися на 0,6%,
виробництві енергії - на 0,3%, у постачанні електроенергії та газу - на
0,1%, текстильному виробництві та металургії – також на 0,1%.
Водночас, зросли ціни у виробництві коксу та продуктів
нафтоперероблення на 3%, в деревообробній промисловості - на 1%, в
харчовій промисловості - на 0,9%, в переробній промисловості - на 0,6%, у
виробництві хімічної продукції – на 0,4%, виробництві гумових і
пластмасових виробів - на 0,3%, виробництві комп'ютерів, електронної та
оптичної продукції – на 0,3%, машинобудуванні - на 0,2%.
Зміна цін виробників промислової продукції в червні 2025 року*, %
|
| червень до травня 2025
| червень 2025 до червня 2024
| січень-червень 2025 до січня-червня 2024
| Промисловість
| 100.1
| 113.1
| 133.3
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 98.9
| 100.7
| 105.7
| Добування кам'яного вугілля
| 100.1
| 102.1
| 101.1
| Добування сирої нафти та природного газу
| 98.1
| 101.9
| 107.8
| Добування металевих руд
| 99.2
| 98.8
| 108.5
| Переробна промисловість
| 100.6
| 113.1
| 113.5
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
| 100.9
| 121.0
| 121.4
| Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 102.1
| 124.1
| 116.2
| Виробництво молочних продуктів
| 99.7
| 118.3
| 120.1
| Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
| 101.0
| 117.5
| 116.7
| Виробництво цукру
| 91.3
| 91.9
| 101.1
| Виробництво напоїв
| 100.3
| 109.8
| 109.1
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
| 99.9
| 109.1
| 109.5
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 101.0
| 109.0
| 108.2
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
| 103.0
| 100.2
| 92.2
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 100.4
| 106.3
| 108.7
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
| 100.0
| 115.3
| 126.0
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 100.3
| 109.4
| 109.8
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування
| 99.9
| 106.6
| 108.6
| Машинобудування
| 100.2
| 109.4
| 109.3
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 100.3
| 109.2
| 108.2
| Виробництво електричного устаткування
| 99.4
| 108.9
| 111.2
| Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.
| 100.7
| 111.9
| 110.7
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
| 100.3
| 108.5
| 108.1
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 99.9
| 113.4
| 156.0
| Товари проміжного споживання
| 100.1
| 107.5
| 110.0
| Інвестиційні товари
| 100.4
| 110.4
| 110.3
| Споживчі товари короткострокового використання
| 100.9
| 119.0
| 119.5
| Споживчі товари тривалого використання
| 100.9
| 106.6
| 106.1
| Енергія
| 99.7
| 111.2
| 146.5
*
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.