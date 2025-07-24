Зростання цін промвиробників в Україні в червні 2025р становило 0,1% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в червні 2025 року виросли на 0,1% після падіння в травні на 2,4% і у квітні на 3,7%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнює, що в межах України в червні до травня поточного року ціни промвиробників знизилися на 0,1%, у разі постачання за межі країни – зросли на 1,5%.

Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (щодо аналогічного місяця минулого року) за підсумками червня 2025 року ціни в промисловості виросли на 13,1%.

У другому кварталі 2025 року порівняно з першим кварталом падіння цін промвиробників становило 4,4%, водночас порівняно з аналогічним періодом 2024 року вони зросли на 26,9%.

За даними статвідомства, у червні порівняно з травнем цього року зниження цін у видобутку сирої нафти та природного газу становило 1,9%, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – 1,1%, у видобутку металевих руд - 0,8%.

У виробництві електричного устаткування ціни знизилися на 0,6%, виробництві енергії - на 0,3%, у постачанні електроенергії та газу - на 0,1%, текстильному виробництві та металургії – також на 0,1%.

Водночас, зросли ціни у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення на 3%, в деревообробній промисловості - на 1%, в харчовій промисловості - на 0,9%, в переробній промисловості - на 0,6%, у виробництві хімічної продукції – на 0,4%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,3%, виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 0,3%, машинобудуванні - на 0,2%.



Зміна цін виробників промислової продукції в червні 2025 року*, %

червень до травня 2025 червень 2025 до червня 2024 січень-червень 2025 до січня-червня 2024 Промисловість 100.1 113.1 133.3 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 98.9 100.7 105.7 Добування кам'яного вугілля 100.1 102.1 101.1 Добування сирої нафти та природного газу 98.1 101.9 107.8 Добування металевих руд 99.2 98.8 108.5 Переробна промисловість 100.6 113.1 113.5 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 100.9 121.0 121.4 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 102.1 124.1 116.2 Виробництво молочних продуктів 99.7 118.3 120.1 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 101.0 117.5 116.7 Виробництво цукру 91.3 91.9 101.1 Виробництво напоїв 100.3 109.8 109.1 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 99.9 109.1 109.5 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 101.0 109.0 108.2 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 103.0 100.2 92.2 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 100.4 106.3 108.7 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 100.0 115.3 126.0 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 100.3 109.4 109.8 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування 99.9 106.6 108.6 Машинобудування 100.2 109.4 109.3 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 100.3 109.2 108.2 Виробництво електричного устаткування 99.4 108.9 111.2 Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 100.7 111.9 110.7 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 100.3 108.5 108.1 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 99.9 113.4 156.0 Товари проміжного споживання 100.1 107.5 110.0 Інвестиційні товари 100.4 110.4 110.3 Споживчі товари короткострокового використання 100.9 119.0 119.5 Споживчі товари тривалого використання 100.9 106.6 106.1 Енергія 99.7 111.2 146.5

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.