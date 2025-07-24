Єврокомісія не змінюватиме проєкт торговельної угоди з Україною попри зауваження окремих країн ЄС

Єврокомісія не планує вносити зміни до тексту нової торговельної угоди з Україною, яка вже була узгоджена з Києвом, попри застереження, висловлені окремими державами-членами.

Про це на брифінгу 24 липня заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На запитання журналіста, чи має намір Єврокомісія змінювати текст уже узгодженої з Києвом угоди перед голосуванням у Раді ЄС з урахуванням зауважень п'яти країн-членів Євросоюзу, речник відповів: «Голосування відбудеться за узгодженим текстом, його не буде повторно відкрито (для редагування, - ред.)».

Разом з тим, речник не зміг назвати точну заплановану дату голосування щодо нової торговельної угоди з Україною, розробленої на заміну автономних торговельних заходів, термін дії яких сплив 5 червня 2025 року.

Як повідомляв Укрінформ, про завершення переговорів з Україною щодо перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною оголосили 30 червня на пресконференції у Брюсселі єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович та єврокомісар з питань сільського господарства та продовольства Крістоф Хансен.

Сторони досягли принципової домовленості про перегляд положень щодо лібералізації торгівлі в рамках Угоди про асоціацію.

Порівняно з чинними від 6 червня квотами, умови для українських виробників покращені - сторони домовилися про лібералізацію торгівлі щодо низки агропродуктів. Зокрема, йдеться про підвищення квот на більшість агропродуктів, зокрема на такі «критичні продукти», як м'ясо птиці, яйця, цукор, пшеницю. Також угода передбачає лібералізацію імпорту деяких молочних продуктів та продуктів переробки фруктів.

За повідомленнями ЗМІ, кілька країн-членів ЄС, переважно сусідів України, висловили зауваження до проєкту нової угоди, заявивши, що вона може дестабілізувати європейські ринки сільськогосподарської продукції.

Зокрема, міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Сєкєрський висловлював незадоволення способом інформування Єврокомісією країн-членів ЄС щодо переговорів з Україною на тему нових умов імпорту української агропродукції до країн спільноти.

Як повідомили у польському міністерстві, Єврокомісія надала країнам-членам ЄС загальний опис елементів угоди з Україною, "але не повідомила про подробиці, насамперед щодо нового рівня тарифних квот".