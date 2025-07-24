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«Пошук рішення триває»: Голова Нацбанку оцінив дефіцит фінансування на наступний рік у $13 мільярдів
14:48 24.07.2025 |
Україна досі не отримала від міжнародних партнерів гарантій фінансування на 2026 рік в обсязі близько $13 мільярдів, але варіант емісії гривні для покриття дефіциту держбюджету наразі не розглядається.
Про це голова Національного банку України Андрій Пишний заявив на пресбрифінгу, повідомляє БізнесЦензор.
"Ми критично потребуємо міжнародної фінансової підтримки і в достатньому, і в ритмічному обсязі. Цей ризик не виник сьогодні, він існував і раніше. Ми розуміємо, що 2026 рік наразі передбачає отримання, і наші очікування на цьому базуються, $35 млрд зовнішнього фінансування, з яких $22 млрд є підтвердженими, решта на сьогоднішній день ще потребує перемовин", - сказав Пишний.
Він запевнив, що "пошук рішення триває і є підстави вважати, що відповідне рішення буде знайдено". Водночас питання емісії гривні для покриття дефіциту не розглядається.
"Чи передбачає Національний банк відкриття емісійного каналу покриття дефіциту держбюджету? Ні не передбачає... Емісійне фінансування бюджетного дефіциту наразі не розглядається", - наголосив Пишний.
Він нагадав, що НБУ та уряд припинили емісійне фінансування бюджетного дефіциту на початку 2023 року, доклали зусиль для відновлення ринку внутрішнього боргу, а також вжили низку інших заходів, які дозволяють говорити, що країна має "відповідний внутрішній резерв".
"Крім того, уряд завжди може розглянути із свого боку відповідні варіанти, пов'язані із можливим переглядом витратної частини (держбюджету, - ред.) або пошуком додаткових джерел фінансування", - додав Пишний.
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