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Бізнес отримав за час війни майже 150 мільярдів кредитів під гарантії держави
13:07 24.07.2025 |
З початку дії воєнного стану бізнес залучив 43 503 кредити на 147,3 млрд грн за механізмом державних гарантій на портфельній основі.
Лише у червні бізнес отримав 724 пільгові кредити на 3,6 млрд грн, з яких понад 2,1 млрд грн забезпечено державними гарантіями за основним боргом, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Загалом від початку дії механізму кредитування під державні гарантії в грудні 2020 року українські підприємці отримали 48 653 кредити на суму 157,7 млрд грн.
Станом на 1 липня 2025 року 29 банків-кредиторів обслуговують 23 249 кредитів на 80,3 млрд грн, із яких 36,5 млрд грн покриваються гарантіями, що становить 71% від доступного ліміту у 51,7 млрд грн.
Лідерами за кількістю таких кредитів є:
* "Приватбанк" - 15 551 кредит на 24 млрд грн;
* "Ощадбанк" - 3 286 кредитів на 11,7 млрд грн;
* "Укргазбанк" - 1 011 кредитів на 10,6 млрд грн.
Найбільші обсяги фінансування спостерігаються в Києві - 2 799 кредитів на 10,9 млрд грн, Дніпропетровській - 6,4 млрд грн та Львівській областях - 6 млрд грн.
За секторами економіки лідирують сільське господарство - 4 864 кредити на 29 млрд грн, переробна промисловість - 22,3 млрд грн і торгівля - 20,8 млрд грн.
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