Бізнес отримав за час війни майже 150 мільярдів кредитів під гарантії держави

З початку дії воєнного стану бізнес залучив 43 503 кредити на 147,3 млрд грн за механізмом державних гарантій на портфельній основі.

Лише у червні бізнес отримав 724 пільгові кредити на 3,6 млрд грн, з яких понад 2,1 млрд грн забезпечено державними гарантіями за основним боргом, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Загалом від початку дії механізму кредитування під державні гарантії в грудні 2020 року українські підприємці отримали 48 653 кредити на суму 157,7 млрд грн.

Станом на 1 липня 2025 року 29 банків-кредиторів обслуговують 23 249 кредитів на 80,3 млрд грн, із яких 36,5 млрд грн покриваються гарантіями, що становить 71% від доступного ліміту у 51,7 млрд грн.

Лідерами за кількістю таких кредитів є:

* "Приватбанк" - 15 551 кредит на 24 млрд грн;

* "Ощадбанк" - 3 286 кредитів на 11,7 млрд грн;

* "Укргазбанк" - 1 011 кредитів на 10,6 млрд грн.

Найбільші обсяги фінансування спостерігаються в Києві - 2 799 кредитів на 10,9 млрд грн, Дніпропетровській - 6,4 млрд грн та Львівській областях - 6 млрд грн.

За секторами економіки лідирують сільське господарство - 4 864 кредити на 29 млрд грн, переробна промисловість - 22,3 млрд грн і торгівля - 20,8 млрд грн.