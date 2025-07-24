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Кабмін затвердив план реалізації мораторію на перевірки бізнесу: почне діяти з 24 липня
10:30 24.07.2025 |
Кабінет міністрів затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Від 24 липня податкові й митні органи обмежать перевірки підприємств з низьким рівнем ризику. Перевірки збережуться лише у галузях з високим ризиком, таких як обіг підакцизних товарів.
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно", - зазначила Свириденко.
Також уряд ініціює зміни до Кримінального процесуального кодексу. Відкрити нові провадження проти бізнесу зможуть тільки генеральний прокурор або керівники обласного рівня.
Крім цього, Держрегуляторна служба та міністерства протягом місяця мають подати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів.
До 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет - на потреби оборони та відновлення.
Планується також запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень.
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