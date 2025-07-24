Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін пропонує Раді погодити нові норми підтримки сімей з дітьми: підвищення виплат за народження, «єЯсла», «Пакунок школяра»

09:51 24.07.2025 |

Економіка, Право

 

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді погодити нові норми підтримки сімей з дітьми та передбачити створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю".

Так, законопроектом пропонується надавати у порядку та розмірі, визначеному Кабміном: допомогу жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами (за інформацією Мінсоцполітики, розмір допомоги становитиме 7 тис. грн на одну дитину на місяць для жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування); одноразову допомогу при народженні першої та кожної наступної дитини у розмірі 50 тис. грн; допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку одному з батьків дитини, опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною; допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" (відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною закладам дошкільної освіти, іншим юридичним особам публічного чи приватного права або фізичним особам - підприємцям, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти) одному з батьків або іншому законному представнику, який фактично здійснював догляд за дитиною та приступив до роботи в режимі повного робочого часу, працевлаштувався та почав провадити підприємницьку діяльність; одноразову грошову допомогу учням перших класів "Пакунок школяра" одному з батьків на кожну дитину.

Крім того, пропонується передбачити, що у разі наявності попиту та нестачі місць для здобуття дошкільної освіти у комунальних закладах освіти їх засновники за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та відповідно до затверджених ними порядків зобов'язані: придбати в інших суб'єктів освітньої діяльності відповідні освітні послуги; повністю або частково компенсувати батькам кошти, сплачені за здобуття їх дітьми дошкільної освіти; в інший спосіб забезпечити фінансування здобуття дітьми дошкільної освіти за принципом "кошти йдуть за дитиною".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7738
  0,0087
 0,02
EUR
 1
 49,1009
  0,1188
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3930  0,01 0,03 41,9380  0,01 0,03
EUR 48,7267  0,16 0,32 49,4427  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8100  0,06 0,14 41,8200  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес