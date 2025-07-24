Кабмін пропонує Раді погодити нові норми підтримки сімей з дітьми: підвищення виплат за народження, «єЯсла», «Пакунок школяра»

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді погодити нові норми підтримки сімей з дітьми та передбачити створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю".

Так, законопроектом пропонується надавати у порядку та розмірі, визначеному Кабміном: допомогу жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами (за інформацією Мінсоцполітики, розмір допомоги становитиме 7 тис. грн на одну дитину на місяць для жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування); одноразову допомогу при народженні першої та кожної наступної дитини у розмірі 50 тис. грн; допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку одному з батьків дитини, опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною; допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" (відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною закладам дошкільної освіти, іншим юридичним особам публічного чи приватного права або фізичним особам - підприємцям, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти) одному з батьків або іншому законному представнику, який фактично здійснював догляд за дитиною та приступив до роботи в режимі повного робочого часу, працевлаштувався та почав провадити підприємницьку діяльність; одноразову грошову допомогу учням перших класів "Пакунок школяра" одному з батьків на кожну дитину.

Крім того, пропонується передбачити, що у разі наявності попиту та нестачі місць для здобуття дошкільної освіти у комунальних закладах освіти їх засновники за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та відповідно до затверджених ними порядків зобов'язані: придбати в інших суб'єктів освітньої діяльності відповідні освітні послуги; повністю або частково компенсувати батькам кошти, сплачені за здобуття їх дітьми дошкільної освіти; в інший спосіб забезпечити фінансування здобуття дітьми дошкільної освіти за принципом "кошти йдуть за дитиною".