Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні - Свириденко

Кабінет міністрів затвердив запуск нового грантового конкурсу в межах проекту Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Разом із командою Мінцифри затвердили запуск нового грантового конкурсу в межах Brave1. Це крок до масштабування виробництва вибухових речовин в Україні. Все - від обладнання до хімічних компонентів - має виготовлятися в Україні. Системно і в потрібних обсягах", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду.

За її словами, уряд по-новому подивився на взаємодію держави й ринку - і почав підтримувати ті компанії, які "реально змінюють хід війни".

Зокрема, через Brave1 уже профінансовано понад 560 проєктів у сфері defense tech на суму понад 2,2 млрд грн.

"Конкурс передбачає технічну експертизу від Сил безпеки й оборони, контрольні випробування, прозору конкурсну процедуру", - додала вона.