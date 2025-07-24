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Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні - Свириденко
09:48 24.07.2025 |
Кабінет міністрів затвердив запуск нового грантового конкурсу в межах проекту Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Разом із командою Мінцифри затвердили запуск нового грантового конкурсу в межах Brave1. Це крок до масштабування виробництва вибухових речовин в Україні. Все - від обладнання до хімічних компонентів - має виготовлятися в Україні. Системно і в потрібних обсягах", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду.
За її словами, уряд по-новому подивився на взаємодію держави й ринку - і почав підтримувати ті компанії, які "реально змінюють хід війни".
Зокрема, через Brave1 уже профінансовано понад 560 проєктів у сфері defense tech на суму понад 2,2 млрд грн.
"Конкурс передбачає технічну експертизу від Сил безпеки й оборони, контрольні випробування, прозору конкурсну процедуру", - додала вона.
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