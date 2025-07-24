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АНАЛІТИКА

Шмигаль обговорив з Лекорню спільне виробництво озброєнь в Україні

 

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню реалізацію домовленостей між президентами двох держав в царині спільного виробництва зброї. Про це очільник Міноборони повідомив у власному телеграм-каналі в середу.

"Нас цікавить, зокрема, виготовлення дронів, боєприпасів та озброєння для захисту неба. Домовились відкрити виробництво дронів в Україні", - написав Шмигаль в Телеграм.

За словами міністра, він подякував Франції за підготовку передачі додаткової зброї і зазначив, що "механізм підтримки французького експорту для України показав себе ефективно".

"Говорили також про грантову підтримку українського ОПК. Розраховуємо на новий грант до 200 млн євро", - написав Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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