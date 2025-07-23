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АНАЛІТИКА

Українська продукція ОПК представлена на одній із найбільших оборонних виставок у Стамбулі

14:25 23.07.2025 |

Економіка

Українська продукція ОПК представлена на одній із найбільших оборонних виставок у Стамбулі

 

Продукція українських компаній та підприємств оборонної галузі експонується на Міжнародній виставці озброєнь IDEF-2025 у Стамбулі - одній з найбільших виставок ОПК в регіоні.

Повідомляє кореспондент Укрінформу.

Українська продукція ОПК представлена на одній із найбільших оборонних виставок у Стамбулі

 

"На нашому стенді представлено 17 компаній ОПК України. Ми намагаємося брати участь у всіх провідних збройових виставках, бо це важливо як для розвитку виробництва, налагодження кооперації з нашими партнерами, пошуку потенційних покупців на нашу продукцію, так і для обміну досвідом", - розповів у коментарі агентству виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості (NAUDI) Сергій Гончаров.

Українська продукція ОПК представлена на одній із найбільших оборонних виставок у Стамбулі

 

На українському стенді представлені виробники БПЛА, засобів РЕБ, броньованої техніки, озброєння та амуніції, систем управління на полі бою та інших розробок.

Українська продукція ОПК представлена на одній із найбільших оборонних виставок у Стамбулі

 

"Україна зараз на вістрі передових технологій, тому що ми, на жаль, ведемо активну боротьбу з потужним супротивником, наші бійці кров'ю здобувають цей досвід, наша перевага як виробників оборонної продукції - це безпосередній зворотний зв'язок від бойових підрозділів. Розуміючи це, іноземні замовники дивляться, що саме актуально у наших виробників, що може бути актуальним для замовників їхніх країн", - пояснив Гончаров.

Українська продукція ОПК представлена на одній із найбільших оборонних виставок у Стамбулі

 

За його словами, продукція українського ОПК дуже цікавить оборонні відомства багатьох країн, тому на стенді NAUDI завжди людно.

Національна асоціація оборонної промисловості (NAUDI), заснована у 2020 році, об'єднує провідних українських виробників техніки військового та подвійного призначення, озброєння та боєприпасів. Наразі підприємства та компанії NAUDI є ключовими постачальниками Міноборони України, інших військових формувань Сил Оборони України.

Українська продукція ОПК представлена на одній із найбільших оборонних виставок у Стамбулі

 

Міжнародна оборонна виставка IDEF - відомий у світі потужний міжнародний майданчик для презентації продукції оборонно-технічної сфери, який охоплює близько 1,5 тис. компаній з виробництва техніки та озброєння із понад 50 країн світу.

Українська продукція ОПК представлена на одній із найбільших оборонних виставок у Стамбулі

 

Українська продукція ОПК представлена на одній із найбільших оборонних виставок у Стамбулі

 

Українська продукція ОПК представлена на одній із найбільших оборонних виставок у Стамбулі

 

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародна оборонна виставка IDEF-2025 проходить в Стамбулі 22-27 липня. На виставці цьогоріч представлено майже тисячу місцевих та понад 400 іноземних компаній. Очікується участь 219 делегацій із сотні країн світу та від міжнародних організацій.
 

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