Катерина Черногоренко йде з посади заступниці міністра оборони. У соціальній мережі X у середу вона підбила підсумки дворічної діяльності на посаді.

"Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міноборони України. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів", - написала вона.

"Ми не цифровізували хаосу. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору", - додала Черногоренко.

Раніше про відставку Черногоренко повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Як повідомлялось, Верховна Рада 17 липня проголосувала за новий склад уряду. Очільник уряду Денис Шмигаль за поданням президента назначений міністром оборони, а Рустем Умєров, який керував оборонним відомством, став секретарем Ради національної безпеки і оборони.