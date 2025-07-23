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В Україні вперше додали військові посади до класифікатора професій
09:54 23.07.2025 |
Міністерство економіки України включило до Національного класифікатора професій новий розділ - "Військовослужбовці". Професії розділу застосовуються виключно до військовослужбовців та резервістів оперативного резерву Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної Гвардії України.
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
"Вперше за роки незалежності в Україні формалізовано професії військовослужбовців у Класифікаторі професій. Цей крок не лише сприятиме збільшенню прозорості у сфері кадрової політики Збройних Сил та інших військових формувань, але й забезпечить належне визнання складності та важливості військової служби", - заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
Професійні назви занять військовослужбовців у Класифікаторі професій віднесені до трьох основних підрозділів:
* офіцерський склад;
* сержантський (старшинський) склад;
* рядовий склад.
Конкретні вимоги щодо кваліфікації (рівня військової освіти), штатного військового звання, військово-облікової спеціальності за кожною посадою визначаються штатами військових частин, з урахуванням вимог керівних документів.
Розділ "Військовослужбовці" не застосовується до військовослужбовців правоохоронних органів спеціального призначення, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України.
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